Sabato 15 dicembre ore 19,15 nella Chiesa del Santo Rosario in piazza dei Mulini. CONCERTO DI “ARMONIA BAROCCHE” : CELEBRI COMPOSIZIONI BAROCCHE PER ORGANO ANTICO DEL M° ALBERTO FIRRINCIELI. * Organo Settecentesco.

Presentazione dei restauri della * TAVOLA raffigurante l’Annunciazione e i Ss. Giovanni Battista e Domenico, Sec XVII in memoria di Raffaele Imperati.

Sabato 23 dicembre ore 19,00 nella Chiesa del Santo Rosario in piazza dei Mulini Memorial di Eduardo, Isabella e Luca De Filippo nella loro “Città del cuore” a cura del dott. Mario de Bonis.

In questa occasione verrà recitata una poesia napoletana inedita su Positano.

Sac. Giulio e Collaboratori.

