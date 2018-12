Positano: Caffè Positano cerca nuovi collaboratori da inserire nel proprio organico

Caffè Positano, il famoso ristobar di Positano in Via Pasitea, 168/170 cerca nuovi collaboratori da inserire nel suo staff, nello specifico cerca cameriere per la nuova stagione lavorativa

Per informazioni chiamare al numero 335 5361008 .

Web : www.caffepositano.it

Mail: info@caffepositano.it

Tel: 089 875082