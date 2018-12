Positano. Venerdì 28 e sabato 29 dicembre torna l’atteso appuntamento con la tradizionale Sagra della Zeppola, che ogni anno attrae sulla Spiaggia Grande tantissime persone per quello che è diventato un momento imperdibile delle festività natalizie positanesi. Ed in questa giornata di sole cominciano i preparativi per far sì che tutto sia perfetto. Anche noi di Positanonews saremo presenti e vi aspettiamo numerosi per vivere insieme un momento di convivialità e divertimento.