Pompei villette abusive a 10 metri dagli scavi

Pompei . Duecento metri quadrati di cemento armato fuorilegge a meno di dieci metri dagli Scavi di Pompei. La zona interessata è situata a nord della città sepolta, nei pressi di tra Porta Nola e Porta Vesuvio, dove il direttore generale del Parco Archeologico, Massimo Osanna, sta lavorando affinché si possa aprire, per il 2019, un nuovo varco ai turisti per diversificare i percorsi nella città antica. Il blitz dei vigili urbani, nella tarda mattinata di ieri, ha consentito di fermare uno scempio compiuto ai danni del paesaggio archeologico più importante al mondo. Il capo della polizia municiapale, colonnello Gaetano Petrocelli, e il suo vice, capitano Ferdinando Fontanella, hanno disposto un servizio straordinario mirato a colpire le costruzioni illegali che si annidano intorno al patrimonio culturale pompeiano.

L’AREA

La zona intercettata dagli agenti in località Fossa di Valle, a pochi metri dalla Torre di Mercurio della città archeologica, è completamente avvolta dalla vegetazione. Un’area difficile da individuare. Nonostante ciò i vigili urbani hanno scoperto, e posto sotto sequestro, due imponenti costruzioni, una ultimata e l’altra in fase di realizzazione. I proprietari degli immobili abusivi, con vista panoramica sul Parco Archeologico, sono stati denunciati a piede libero per abusi edilizio. Le villette, una volta completate, avrebbero avuto un valore di mercato – ovviamente sul mercato nero, di circa 800mila euro l’una.

LO SCENARIO

I dati forniti dalla polizia municipale sul cemento selvaggio a a Pompei sono a dir poco allarmanti: nei primi tre mesi dell’anno sono stati notificati 200 abbattimenti definitivi; gli agenti vigilano settimanalmente su 120 cantieri posti sotto sequestro; in media la task-forze antiabusivismo dei caschi bianchi sequestra un cantiere al giorno. I caschi bianchi nel 2017 hanno messo i sigilli a 300 edifici illegali rispetto ai 150 dell’anno precedente. Cinquemila, invece, sono i controlli annui ai cantieri posti sotto sequestro che necessitano di una vigilanza costante sulla scorta del protocollo di intesa siglato tra la Procura di Torre Annunziata e il comando di polizia municipale di Pompei. Oltre a pattugliare palmo a palmo il territorio, fino a raggiungere le zone più impervie della città, i caschi bianchi si avvalgono dell’utilizzo di Google Earth. La protezione del patrimonio naturale è estremamente importante ed è sorprendente come i servizi web forniti da Google possano essere utilizzati per i più svariati propositi. Con Google Earth, infatti, si può scoprire la data di cattura dell’immagine satellitare e visualizzare i cambiamenti intercorsi nel tempo in quella specifica area: è sufficiente utilizzare le immagini storiche e compararle con quelle catturate dal satellite di Google. A rendere fuorilegge la cementificazione a Pompei sono tre vincoli: quello ambientale-paesaggistico per la presenza dell’area archeologica, (racchiuso nell’ex legge Galasso); quello idrogeologico legato al fiume Sarno, che rende l’area circostante a rischio frana; c’è poi la zona rossa con il conseguente divieto a costruire in un’area interessata dal rischio Vesuvio.

I PRECEDENTI

La zona a ridosso degli scavi è quella più assoggettata agli aumenti volumetrici abusivi. Nel febbraio del 2013, in via Civita Giuliana, i carabinieri posero i sigilli a tre ville stile Hollywood da seicento metri quadrati complessivi di cemento selvaggio, con giardini stile impero e annesso pozzo artesiano. Sul mercato immobiliare, considerando i metri quadrati e la vista sulle domus dell’antica città romana, il valore per ogni singola villa si aggira intorno ai due milioni di euro. Il primo cittadino Pietro Amitrano plaude l’operato degli agenti municipali e assicura che «i controlli saranno sempre più serrati». Susy Malafronte