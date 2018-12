Pizza a Vico donerà i computer che serviranno alla Scuola Media dopo il furto. Grande gesto a Vico Equense

Vico Equense . Siamo rimasti molto colpiti alla notizia del furto delle attrezzature informatiche subito dalla Scuola Media “Alessandro Scarlatti” . Privare i nostri ragazzi dei mezzi indispensabili per la loro formazione e la loro crescita lo riteniamo un atto ignobile e gravissimo.

Per questo motivo è nostra intenzione attivarci e provvedere al riacquisto delle attrezzature, attiggendo dall’incasso di pizzaavico2018, per ridare ai nostri ragazzi mezzi idonei e ridare fiducia ed entusiasmo alle nuove genarazioni della nostra città

Il presidente

Michele Cuomo