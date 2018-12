“Monte Faito, ormai è terra di nessuno – dichiara un residente del Faito, Pino De Vivo – alcuni giorni fa si erano notati camion e camioncini di una ditta di Pimonte che tagliavano alberi sani e secolari, ma purtroppo nonostante la Forestale sia stata chiamata ad intervenire, nulla è successo.

Una decina di operai hanno portato via tutto il legno utile, ma hanno lasciato un enorme resto di rami e fogliame ai bordi delle strade adiacenti, che resteranno lì fin quando si seccheranno e saranno secchi per innescare il prossimo incendio? È ciò che si domandano i residenti e i visitatori del Faito.

Grazie alla mancanza della legge al Faito, ognuno viene e fa quel che gli pare, magari con qualche conoscenza tra chi dovrebbe controllare ma non lo fà. La montagna ha perso altri alberi sani non dal fuoco, ma dalla coattaggine di proprietari di appartamenti posti a ridosso, che diventeranno presto dei Bed and Breakfast nel prossimo Far West su al Faito.

Ma nonostante ciò, sembra che la Forestale sia stata chiamata mentre alberi secolari sani venivano tagliati per dare un panorama agli appartamenti e nessuno si è presentato a controllare… ma tutti gli enti che hanno competenza sul Faito sono all’oscuro di tutto?”.