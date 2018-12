Pinketts i ricordo di un amico di Positano “Quelle passeggiate per le scale che somigliano a libri impilati”

Il ricordo di Pinketts di un amico di Positano, la cittadina della Costiera amalfitana dove Andrea Pinketts era considerato di casa. Da Positanonews il nostro omaggio e saluto con affetto

“Ricordo quando passeggiavamo in riva al mare in direzione di un locale, ricordo che salivamo le scale di Positano che somigliano a libri impilati, e spesso citavamo frasi fatte, molte volte le tue, altre le inventavamo, altre le scrivevamo, alcune le conservo, altre te le ho rubate, usate, consumate, per arrivare alla lei che… non c’era Ricordo noi su una terrazza, mentre seducevi Positano e la luna, al bar mentre seducevi la cameriera, a mare sole e cultura, mentre seducevi tutti, ricordo poi dei navigli, di una Milano con gli occhi tristi avvolta nella nebbia dei tuoi sigari e dell’allegria delle tue risate, ricordo che non ricordavo ciò che ti avevo detto: “tu sei un positanese” trapiantato a Milano, e questa cosa ti faceva sorridere, e ti piaceva molto, forse perché è vero. Mi cantavi sono un pirata e un signore, per prendermi bonariamente in giro, ma l’unico signore eri tu, pirati lo siamo stati sempre, una bandiera nera, tra i colori delle copertine che si sono aperte nelle sere estive, ricordo che eravamo le mine vaganti della manifestazione, Enzo D’Elia ci guarda sempre tra il preoccupato e il divertito… eravamo una ciurma pronta a tutto, ma non siamo stati mai veramente cattivi, anzi! E se dopo non dovevi partire per altre rotte, restavamo li, soli, tu, io e Positano, e ne abbiamo tirato fuori di tesori, e altri li abbiamo nascosti tra i veli della notte e abbiamo sentito la brezza della vita tra le dita, e il mare di lettere che scorreva sotto le finestre, e abbiamo girato il mondo in un bicchiere, e siamo tornati. Ricordo la casa che dovevo comprare per ospitarti, per darti modo di scrivere una storia ambientata qui, nel nostro paese. Un opera mai iniziata, incompiuta diranno i posteri… ma le pagine più belle sono quelle che hai vissuto, quelle che hai scritto dentro chi ti ha ascoltato, quelle che hai scritto tra la sabbia e il vento, tra le lenzuola e le braccia di lei che… chissà chi era. E ricordo lei mentre ci serviva la birra che ci teneva a farmi sapere che qualche notte prima a casa tua… avrei voluta abbracciarla, e ringraziarla della sua tenerezza del suo amore sincero, e li mi nacque dentro un pensiero che chi amiamo, non ci ama come, chi ci ama… si insomma dai, hai capito quello che intendo. Ricordo, ma non l’ho avevo capito che quando mi avevi chiamato era per… salutarmi, e quando ti chiamavo eri troppo stanco per poter stare li ad ascoltarci, troppo orgoglioso per poter dire che stavi male,troppo duro per dire la parola addio, ricordo… si Andrea ricordo tanto, e tanto altro ancora, ma adesso non voglio più ricordare, adesso voglio viverlo, quindi (scusa se grido): LAZZARO… VIENI FUORI” E.D.L.”