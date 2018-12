Pimonte, “Ridiamoci una scossa”: nuova iniziativa per promuovere restyling chiesa di San Michele

Nuova iniziativa a Pimonte per cercare di promuovere il restyling della chiesa di San Michele Arcangelo. Don Pasquale ha voluto organizzare un nuovo incontro questa sera, 2 dicembre, alle ore 20 proprio presso la Chiesa in questione per cercare di sensibilizzare la comunità sul tema. Come ricordiamo, la struttura venne fortemente danneggiata dal terremoto del 1980 ed è ancora in fase di ristrutturazione.

In passato si era fatta avanti l’idea dell’azionarato popolare con l’obiettivo di raccogliere i fondi: la spesa da dare alla ditta per completare l’interno della Chiesa e la facciata posteriore ammontava a circa 670mila euro. Non vennero mai trovati 220 mila euro per completare gli stessi. Ora si spera che si possa finalmente trovare una soluzione.