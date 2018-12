Pimonte calcio, società sta per fallire: svincolati i giocatori

E’ vicina al fallimento la Pimonte calcio, società che milita in Promozione. L’ultima gara della squadra dei monti Lattari è stata persa a tavolino contro il Procida perché i giocatori non sono scesi in campo e hanno chiesto di essere svincolati. Una richiesta che è stata esaudita. Ora è altissimo il rischio ritiro dalla competizione e il fallimento.

Il segretario Antonio Somma si è così espresso: “Rivolgiamo un appello a tutti i pimontesi e in particolar modo agli imprenditori e all’amministrazione comunale, affinché possano in settimana darci una mano (dal punto di vista economico) per riprendere una situazione ormai sull’orlo del precipizio. Già da domani contatterò personalmente vari calciatori svincolati, per evitare un fallimento che sarebbe un’onta senza precedenti per il calcio pimontese. Allo stesso tempo, siamo pronti a ricontattare anche i calciatori che hanno chiesto lo svincolo in settimana, confidando in nuove risorse economiche”.