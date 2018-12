Pimonte, annunciato presepe vivente a Valle Lavatoio: ma il sito è sotto sequestro

Una gaffe oppure no? Quella degli organizzatori del presepe vivente di Pimonte, zona Valle Lavatoio, è stata fino ad ora dai più considerata tale. L’evento, il cui inizio è programmato per il prossimo 26 dicembre, dovrebbe svolgersi in un’area che è per adesso sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

La vicenda ruota attorno all’incidente occorso ad un operaio 36enne di Gragnano, intento ad effettuare dei lavori di messa in sicurezza della zona su un bobcat: questo è stato ricoverato per 15 giorni presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. La questione è davvero curiosa: Comune e Pro Loco hanno sponsorizzato l’evento, mentre la Procura ancora deve pronunciarsi per chiarire se dissequestrare l’area oppure no.