In piazza con l’ AIL in Costa d’ Amalfi. Ecco dove In Costiera Amalfitana gli stand saranno allestiti a Praiano in Piazza San Gennaro; as Amalfi in via Lungomare; a Minori in via Lungomare; a Maiori in via Lungomare; a Tramonti in Piazza Treviso e ad Atrani in Piazza Umberto I. Se manca qualcuno all’appello potete inviare a direttore@positanonews.it e lo pubblicheremo

L’iniziativa, che dura da 30 anni, posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, si svolgerà il 7, l’8 ed il 9 dicembre in 4800 piazze italiane grazie all’impegno di migliaia di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

I fondi raccolti saranno impiegati per finanziare la Ricerca, potenziare il servizio di Assistenza Domiciliare per adulti e bambini, sostenere le Case Alloggio, finanziare i servizi Socio-Assistenziali alle famiglie, supportare il funzionamento dei Centri di Ematologia, i Centri di Trapianto di Cellule staminali e i laboratori per la diagnosi e la ricerca e promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale di medici, biologi, infermieri e tecnici di laboratorio.

L’iniziativa ha permesso negli anni di destinare somme significative al finanziamento di progetti di Ricerca Scientifica e di Assistenza Sanitaria, contribuendo a far conoscere i progressi nel trattamento dei tumori del sangue.

I rilevanti risultati negli studi scientifici e le terapie sempre più efficaci e mirate, compreso il trapianto di cellule staminali, hanno infatti determinato un grande miglioramento nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici.

L’AIL Sez. Marco Tulimieri Salerno sarà presente con i propri stand in tante piazze della Provincia ed in città presso. A Salerno gli stand saranno allestiti al Corso Vittorio Emanuele altezza Feltrinelli e Piazzetta Barracano, Piazza Caduti Civili di Brescia, P.zza Monsignor Bolognini (altezza chiesa del Carmine), Torrione e inoltre presso gli Ospedali di Salerno, Pagani, Sapri, Oliveto Citra, Vallo della Lucania e Mercato San Severino.

Inoltre è possibile donare al 45585 per sostenere le Case AIL dal 1 al 16 dicembre 2018 per offrire accoglienza e conforto ai pazienti che si curano lontano da casa.