Piano di Sorrento: Ultimo appuntamento speciale per il Premio Penisola Sorrentina “Arturo Esposito” con la International Symphony Orchestra

L’ultimo appuntamento di quest’anno per il Premio Penisola Sorrentina, diretto da Mario Esposito che da Settembre ha allietato con spettacoli e manifestazioni la Penisola, è in programma questa sera alle ore 19:30 presso la Basilica di San Michele Arcangelo e vedrà come ospiti speciali l’International Symphony Orchestra che si esibirà per quest’ultima serata di grande spettacolo.