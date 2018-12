Piano di Sorrento. Teresa Cappiello, terza dei non eletti, diventa consigliere comunale dopo le dimissioni di Costantino Russo

Piano di Sorrento. Dopo le dimissioni a sorpresa di Costantino Russo nelle ultime ore si è cercato il nuovo consigliere da inserire nella giunta. In base alla legge a subentrare, in questo caso, è il primo dei non eletti. Il nome sarebbe stato, quindi, quello di Giusy Aversa che, però, ha rifiutato l’incarico. Si è passati automaticamente al secondo dei non eletti, l’attuale comandante della Polizia Municipale di Praiano Alessandro Gargiulo, ma anche lui ha dichiarato di non essere interessato a ricoprire l’incarico. Alla fine a subentrare in consiglio comunale sarà la terza dei non eletti, Teresa Cappiello. Questa mattina è arrivata l’ufficializzazione mentre la surroga avverrà nei prossimi giorni.