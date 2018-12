Piano di Sorrento “Teatro in pillole” vince D’Antuono, menzione per i Murattori di Positano Formula innovativa per godere e fruire di teatro, brevi sketch e voto del pubblico e di un esperto , con premiazione finale. Già sperimento in penisola la scorsa estate in Villa Fiorentino, con Carlo Doc Alfaro e Stefania Russo, vincitori di quella tornata Ambrogio Coppola, Sisa Iaccarino e Lucia De Maio. Questa sera la vittoria a D’Antuono e menzione speciale ai Murattori di Positano guidati da Gianmaria Talamo per l’innovativo spettacolo su Cranwford , davvero interessante e da approfondire