Piano di Sorrento / Sorrento: URLO CERCA COMMESSA. ANNUNCIO DI LAVORO

LAVORO ANNUNCIO . Piano di Sorrento / Sorrento: URLO CERCA COMMESSA . Urlo, il negozio di abbigliamento più TRANDY della Penisola Sorrentina , cerca commessa con esperienza, capace e con tanta voglia di lavorare.

Per informazione chiama il numero 081 5322323 o passare in negozio.

Vuoi mettere una inserzione su Positanonews compro/vendo cerco/offro lavoro o altro sul IL PRIMO GIORNALE ONLINE DELLA COSTIERA AMALFITANA E PENISOLA SORRENTINA?

INSERISCILO TU SUL NOSTRO MERCATINO CLICCA QUI

Vuoi maggior risalto o una pubblicità di SICURO EFFETTO SUL TERRITORIO?

Non sprecare la tua occasione, per crescere bisogna investire. La pubblicità non è una spesa, ma un guadagno

Manda una mail a info@positanonews.it o whatsapp a 3382796034