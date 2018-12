Piano di Sorrento e Sant’Agnello. Interruzione erogazione idrica da mercoledì 5 dicembre a giovedì 6 dicembre. Le vie interessate

La Gori comunica che dalle ore 16.00 di mercoledì 5 dicembre alle ore 2.00 di giovedì 6 dicembre verrà sospesa l’erogazione idrica a Piano di Sorrento e Sant’Agnello per permettere l’esecuzione di lavori. Nel dettaglio a Piano di Sorrento la sospensione riguarderà Via Legittimo e traverse, Via delle Acacie, Via S. Andrea e traverse. Per quanto concerne il Comune di Sant’Agnello saranno interessate Via San Martino,Via Tordara, Via Trasaella,Via Passarano, Via Nastro D’Argento,Via Cimitero,Via Ferrella, Via San Vito e traverse, traverse,Via Armieri, Via Maiano e traverse,Via Maiano, Veccchio ,Via Occulto.