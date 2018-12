Piano di Sorrento. Rimandato ad inizio 2019 il rimpasto della giunta, due i consiglieri candidati alla poltrona di assessore

Piano di Sorrento. Il tanto annunciato rimpasto della giunta comunale si fa attendere. Sembrava imminente ed invece i tempi si allungano e, con molta probabilità, bisognerà attendere l’inizio del nuovo anno. E, fino ad allora, continuano a rincorrersi le ipotesi sui nomi, su chi verrà confermato e su chi farà un salto di qualità passando dal ruolo di consigliere a quello di assessore. Chi abbandonerà dunque il ruolo di assessore? A circola con insistenza è il nome di Sergio Ponticorvo, che attualmente si occupa del settore legato all’edilizia privata, ai lavori pubblici, all’abusivismo ed ai condoni. Al suo posto potrebbe subentrare l’attuale consigliere Marco d’Esposito. Circola con insistenza anche il nome del consigliere Marilena Alberino come candidata a ricoprire il ruolo di assessore, ma al momento è solo un’ipotesi priva di basi in quanto nella giunta sono già presenti due donne in rappresentanza della quota rosa ed il loro ruolo non sembra essere in discussione. Stiamo parlando di Rossella Russo e Carmela Cilento. Nell’ipotesi in cui si deciderà di “promuovere” l’Alberino necessariamente una delle due dovrà cedere la poltrona. Ma fino ad ora si parla solo di supposizioni e bisognerà attendere la fine delle festività natalizie per conoscere la reale nuova formazione della giunta comunale carottese.