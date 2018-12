Piano di Sorrento, questione traffico: Salvatore Mare (M5S) invia lettera al Comune. “Sconcertante disinteresse”

Salvatore Mare del Movimento 5 Stelle ha inviato una lettera al Comune di Piano di Sorrento circa la questione traffico in città.

“Carottesi -si legge sul profilo social ufficiale- voi concittadini della penisola e ospiti tutti, voi che frequentate questi luoghi, ditemi: «Sono solo io a respirare aria inquinata e tossica, a sentirla maleodorante, a avvertirla pizzicante dal naso fin quasi a bruciare la gola quando arriva ai polmoni»?

Vi ripeto il mio mantra. L’uomo di tre cose non può fare a meno:

1) Cibo – senza il quale sopravviverebbe poche settimane

2) Acqua – senza di essa solo pochi giorni

3) Aria – solo pochi minuti

La tutela dell’ambiente e in primis dell’aria, deve essere «PRIORITÀ» di tutti i cittadini.

Le amministrazioni continuano a nicchiare, DOVRESTE INDIGNARVI, io lo sono”.

Questa la lettera:

“Oggetto: Sollecito Convocazione Gruppo di Lavoro istituito con dcc 59 del 3117/2018

Il sottoscritto consigliere comunale Salvatore Mare, portavoce del MoVimento 5 Stelle,

Acclarato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31/7/2018 si istituiva il Gruppo

di Lavoro per lo studio sul traffico e relativo inquinamento, composto dal vicesindaco

Pasquale D’Aniello, dai consiglieri Marco D’Esposito, Michele Maresca e dallo scrivente.

Considerato quanto emerso dalla discussione del 17/10/2018 dell’interpellanza prot. n.24318. il

18 ottobre formalizzavo al vicesindaco Pasquale D’Aniello. titolare delle deleghe alla Viabilità

e Trasporti, al Corso Pubblico e Polizia Municipale. richiesta di convocazione urgente del

Gruppo di Lavoro Emergenza Traffico, al fine di eleggere in seno il Presidente, e rendere cosi

operativo il Gruppo.

Rilevato lo sconcertante disinteresse palesatosi in alcun tipo di comunicazione né in forma

ufficiale, né ufficiosa.

Visto che le festività natalizie sono ormai iniziate e si prospetta un altro periodo di traffico

stradale intenso, senza che alcun provvedimento mi risulti sia stato adottato:

Sollecito tutti gli intestatari ad attivarsi affinché sia formalizzata la convocazione della prima

riunione del gruppo di lavoro per ufficializzarne l’insediamento, e per fare in modo che siano

presentate le proposte e le opportune valutazioni, atte a adottare misure per mitigare il

drammatico fenomeno del traffico veicolare e del conseguente inquinamento atmosferico e

acustico.

Con la presente ribadisco la mia personale massima disponibilità”.