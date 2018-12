Piano di Sorrento: Questa sera Rossana Casale per il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito

Questa sera ore 20.30 al Teatro delle Rose nuovo appuntamento del Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito diretto dal carissimo Mario Esposito.

In collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la Città Metropolitana di Napoli la kermesse propone un concerto speciale: andrà in scena “Brazil songs and memories”: Rossana Casale e Maurizio di Fulvio portano al pubblico questo concerto tributo alla musica bossanova e i suoi grandi autori: Vinicius De Moraes, Chico Buarque De Hollanda, Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toquino e altri che hanno contribuito alla sua evoluzione. Nel concerto anche brani dal repertorio trentennale della Casale che ne hanno tratto ispirazione, quali La Via dei Misteri e Semplice.

Ma il Premio Arturo Esposito non finisce qui: altro attesissimo appuntamento è quello di venerdì 21 dicembre con il concerto di Antonella Ruggiero, programmato alle ore 20:30 al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento. La Ruggiero è la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e dedicarsi alla carriera solista sperimentando diversi modi di fare musica e mettendo in luce una curiosità rara nei confronti di tutti i generi. Molti i dischi e le collaborazioni seguiti alla lunga esperienza coi Matia Bazar, che mostrano tutto l’estro di questa grande artista. Antonella Ruggiero si muove con disinvoltura tra la musica sacra e i musical di Broadway, tra l’oriente e l’occidente, tra la musica elettronica e il tango, riproponendo in veste sempre nuova il proprio repertorio e quello della canzone italiana.

Ultimissimo appuntamento è quello del 28 dicembre che, nella Basilica di San Michele Arcangelo, chiuderà il programma del Premio Penisola Sorrentina con un’orchestra d’archi, fiati e percussioni composta da 45 elementi che proporrà un ricco repertorio internazionale.