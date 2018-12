Piano di Sorrento: quattro posti per i giovani

Un accordo importante, che consente a giovani tecnici di prendere confidenza con il mondo del lavoro e alla pubblica amministrazione di avere nuove forze per colmare le lacune di organico. Ci saranno almeno quattro ragazzi che effettueranno tirocinio presso il municipio di piazza Cota agli ordini dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Iaccarino. Lo stipendio sarà di cinquecento euro al mese. Il tempo di collaborazione sarà di sei mesi. A stretto giro verrà pubblicato anche un apposito avviso pubblico che consentirà ai professionisti di partecipare alle selezioni. Ormai, alle prese con carenze di personale e difficoltà oggettive nel reperire nuovi dipendenti per le stringenti maglie delle assunzioni e del patto di stabilità, le amministrazioni locali sono praticamente costrette a dover anche fare ricorso a queste forme di collaborazione con gli ordini tecnici pur di fornire rinforzi ai settori nevralgici degli enti. Basti pensare a ciò che accade e non di rado negli uffici deputati a coordinare le attività dell’edilizia privata. Con migliaia di pratiche di condono da evadere e poco personale, per i Comuni diventa difficile accelerare.