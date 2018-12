Piano di Sorrento, Positano: Doppio appuntamento con per il brindisi con Positanonews dopo un anno di successi

Per passare un momento insieme e scambiarci doni e auguri noi della redazione di Positanonews abbiamo organizzato due appuntamenti speciali per vivere momenti di festa in compagnia. Un modo per augurare buone feste e un buon 2019, che speriamo bissi i successi di questo 2018, nuovo sito internet, crescita esponenziale, primo giornale online della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina in continua espansione.

Domani, 20 dicembre, alle ore 12 qui nella redazione di Positanonews a Piano di Sorrento un brindisi ed un rinfresco per passare qualche ora insieme, un vero e proprio branch.

Mentre venerdì, 21 dicembre, alle ore 18 ai Mulini a Positano, in occasione del premio Sportivo dell’Anno, un altro brindisi per festeggiare sempre il Natale e il nuovo anno che è alle porte.

Un Augurio speciale di buone feste da Postianonews