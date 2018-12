Piano di Sorrento, Parco dei Pini raffica di furti in pieno giorno. Anche corrieri fantasma. Succede di tutto in questo parco, una volta ritenuto fra i più prestigiosi della Penisola Sorrentina. quattro o cinque furti in un mese o giù di li. Furti tutti avvenuti in pieno giorni, quando i proprietari, per un motivo o per un altro, sono assenti o vengono allontanati. Addirittura anche corrieri fantasma, che dicevano di consegnare qualcosa , ma poi sono spariti, sono serviti allo scopo