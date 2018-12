Piano di Sorrento. Palo della luce in bilico a Via dei Platani, massima attenzione

Piano di Sorrento. Questa mattina, a Via dei Platani, nei pressi del civico 5, di fronte alla Caserma dei Vigili del Fuoco, una macchina è andata ad impattare violentemente contro un palo di illuminazione. A seguito dell’urto il palo è stato danneggiato e risulta attualmente in bilico. Si è provveduto a metterlo in sicurezza segnalando il tutto alle autorità competenti. Nel frattempo si invita a prestare la massima attenzione nel transitare in quella zona, soprattutto a piedi. Ringraziamo Charly 57 per le foto e per la sua costante attenzione sul territorio.