Piano di Sorrento. Mons. Arturo Aiello celebra i Vespri nella Basilica di San Michele Arcangelo

Piano di Sorrento. In questa fredda giornata di Natale in tanti non hanno voluto perdersi l’appuntamento nella Basilica di San Michele Arcangelo per partecipare ai Vespri celebrati dal vescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello, che per i carottesi resterà sempre ed affettuosamente “Don Arturo” o ancor di più “Arturo”. Gli anni in cui ha guidato come parroco la comunità di San Michele hanno dato i suoi frutti, frutti che continuano nel tempo e nonostante la lontananza fisica. Un affetto quello dei carottesi nei confronti del “loro parroco” che viene ricambiato ampiamente dall’affetto che Mons. Aiello nutre per la sua tanto amata Piano di Sorrento e cerca sempre, nei limiti dei suoi impegni pastorali, di tornare ogni tanto per respirare l’aria della sua terra e della sua gente. E questa sera la Basilica era gremita, in tanti hanno abbracciato con la loro presenza “Don Arturo” in un luogo che è stata la sua casa per tanti anni e che resterà sempre casa sua. Con la presenza di Mons. Arturo si può dire che a Piano di Sorrento è davvero Natale.