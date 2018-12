Piano di Sorrento, il mistero della scomparsa di Luigi Celentano: profilo Facebook riattivato

Continua il mistero della scomparsa di Luigi Celentano, il giovane sparito da Meta nel febbraio del 2017. Una vicenda che noi di PositanoNews abbiamo sin da subito preso a cuore, cercando di indagare a fondo e intervistando diverse volte la madre di Luigi, Fulvia Ruggiero. Per adesso ogni sforzo è stato vano. In queste ore sta girando sui social un messaggio che rivela come il profilo Facebook di Luigi sia stato riattivato per poco tempo alcuni giorni fa.

“È alto 1,75 occhi e capelli castani naturali, ma potrebbe portare lenti a contatto chiare ed essere biondo. Corporatura asciutta.

Luigi affrontava un momento difficile sia all’interno della famiglia che al di fuori dove era oggetto di scherno da parte di suoi coetanei.

Potrebbe essere in Italia, ma anche all’estero.

Chiediamo a chi lo avesse visto di inviarci una segnalazione oppure di telefonare ai Carabinieri di Piano di Sorrento (Na) al numero +39 081/5321919

Chiediamo a Luigi di dare sue notizie, per accertarci che stia bene, anche se non vuole tornare.

IL SUO PROFILO FACEBOOK È TORNATO AD ESSERE ATTIVO IL 26/11/2018 per poco tempo. È lui? Qualcuno lo ha visto?

Grazie a chi condividerà il post“.