Piano di Sorrento. Marco D’Esposito è il nuovo assessore dopo le dimissioni di Costantino Russo. Attesa per il consiglio comunale del 27 dicembre

Piano di Sorrento. Dopo le improvvise dimissioni dell’assessore Costantino Russo il posto vacante di consigliere è stato ricoperto da Teresa Cappiello, terza dei non eletti, che entra in consiglio comunale grazie al rifiuto di Giusy Aversa ed Alessandro Gargiulo, rispettivamente prima e secondo dei non eletti. C’era, però, ancora attesa per il nome del nuovo assessore che in molti attendevano di conoscere dopo le festività natalizie. E invece, il sindaco Vincenzo Iaccarino ha deciso di stringere i tempi e di firmare il decreto di nomina con il quale è stato conferito al 38enne Marco D’Esposito l’Assessorato alla Sostenibilità con deleghe a Ecologia e Ambiente – Politiche Zero Waste – Verde e Parchi Pubblici – Mercato della Terra. Un nome non tanto inaspettato poiché, tra le file del palazzo, il suo nome girava da tempo con insistenza e tutto lasciava presagire che alla prima occasione una poltrona da assessore sarebbe stata sua. Ora che la giunta è nuovamente al completo si attende il prossimo consiglio comunale, previsto per il 27 dicembre. Noi auguriamo a Marco D’Esposito di vivere al meglio questa nuova esperienza con l’entusiasmo che lo contraddistingue.