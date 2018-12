Piano di Sorrento . M5S Via il nome “Nino Bixio” dal Nautico, intitoliamolo al Marina d’Equa”- Il motivo è giusto, ecco perchè. Basta leggere la mail con posta certificata invita dal consiglere carottese Salvatore Mare per farsi accapponare la pelle. Non serve essere “meridionalisti” , “borbonici”, “revisionisti” o cose del genere. Si tratta semplicemente di rivedere in maniera oggettiva la Storia della Campania e del Sud Italia, anzi la Storia “tout court”, senza ne se , ne ma. Contibuire alla verità e far luce su di essa è il compito primario della scuola e del giornalismo. Per questo Positanonews non può non sostenere questa proposta.

Oggetto – Proposta di deliberazione del Consiglio d’Istituto: «Sostituzione del nome

Nino Bixio».

Spett. Consiglio d’Istituto

Egr. Dirigente Scolastico

I tempi di revisionismo storico sono ormai maturi, e le mistificazioni storiche di fatti

risalenti allo Sbarco dei Mille fino all’unità d’Italia, sono tuttora perpetrate e non

possono più essere tollerate dagli italiani del meridione.

Nino Bixio è stata una figura controversa dell’epopea garibaldina, partecipe di un orrore

indelebile del risorgimento italiano, quale il “Massacro del Bronte”.

Per descriverne il personaggio basta rifarsi a ciò che egli stesso scrisse alla moglie

Adelaide, durante l’impresa dei mille, in merito alla Sicilia:

«Un paese che bisognerebbe distruggere e gli abitanti mandarli in Africa a farsi civili».

Nell’agosto del 1860, egli represse nel sangue le proteste a Biancavilla, Cesarò,

Randazzo, Maletto e Bronte; in quest’ultima contribuì alla condanna a morte di

innocenti: il notabile Nicolò Lombardo, Nunzio Spitaleri Nunno, Nunzio Samperi

Spiridione, Nunzio Longhitano Longhi e l’ancor meno colpevole Nunzio Ciraldo Fraiunco,

definito scemo del paese, finito con un colpo alla testa mentre ferito chiedeva la grazia,

giacché non morì sul colpo.

Autore di rappresaglie, intimava:

«Gli assassini e i ladri di Bronte, sono stati puniti e a chi tenta altre vie crede di farsi

giustizia da sé, guai agli istigatori e ai sovvertitori dell’ordine pubblico».

Luogotenente di Garibaldi, di cui Vittorio Emanuele II scriveva a Cavour dopo l’incontro

di Teano:

«Come avrete visto, ho liquidato rapidamente la sgradevolissima faccenda Garibaldi

sebbene, siatene certo, questo personaggio non è affatto così docile né così onesto

come lo si dipinge… qui, ad esempio

l’infame furto di tutto il denaro dell’erario, è da attribuirsi interamente a lui, che s’è

circondato di canaglie, ne ha seguito i cattivi consigli e ha piombato questo infelice

paese in una situazione spaventosa».

Difatti fra i mille c’erano delinquenti di ogni specie, tanto che lo stesso Garibaldi

scrisse:

«Francesco Crispi arruola chiunque: ladri, assassini e criminali d’ogni sorta».

Piano di Sorrento non può continuare a contribuire a questo falso storico, ed è con

queste motivazioni che si propone al Consiglio d’Istituto, di sostituire il nome di Nino

Bixio.

Non mancano illustri nomi carottesi quali Presidi del nostro glorioso Istituto, marittimi

che si sono particolarmente distinti, armatori che hanno fatto di Piano di Sorrento una

città simbolo della marineria italiana; purtroppo non mancano i periti in mare, come

avvenuto in occasione del naufragio della M/n Marina di Equa, ferita tuttora aperta e

sanguinante, per chi ha vissuto quei giorni drammatici a cavallo del cambio d’anno dal

1981 al 1982.

Al Marina di Equa va a mio avviso data la preferenza, essendo la maggior parte delle

vittime non solo della penisola sorrentina, ma anche allievi del nostro Istituto Tecnico

Nautico.

Piano di Sorrento, lì, 10 aprile 2018

