Piano di Sorrento. L’esplosione di botti illegali fa tremare i vetri di molte abitazioni nella notte di Natale

Piano di Sorrento. Il silenzio della tarda serata di Natale è stato improvvisamente rotto da alcune fortissime esplosioni avvertite da gran parte dei cittadini residenti nelle vicinanze di Piazza Cota. Il primo boato c’è stato quando mancavano circa quindici minuti alla mezzanotte, hanno fatto seguito altri scoppi un po’ meno forti e, intorno all’una di notte circa altri due forti boati ravvicinati hanno fatto tremare i vetri di molte abitazioni. Non siamo ancora alla notte di Capodanno e già c’è qualcuno che si diverte ad esplodere dei botti che, comunque, sono illegali. La soluzione più logica sembrerebbe quella di emettere un’ordinanza che vieti l’utilizzo di fuochi d’artificio e botti nei giorni delle festività ma è una misura già adottata anni addietro e che non ebbe alcun risultato. Inoltre, trattandosi di fuochi già di per sé illegali, non servirebbe a nulla aggiungere un divieto ad un altro divieto, perché sarebbero comunque ignorati entrambi. Purtroppo la storia si ripete puntualmente ogni anno e solitamente i botti vengono fatti esplodere nelle zone adiacenti Piazza Cota. Affidarsi alle telecamere di videosorveglianza è inutile perché tutta l’area retrostante il palazzo comunale (la stradina dove si trova la chiesetta dei Padri Sacramenti per intenderci), l’intera Via Bagnulo da Corso Italia fino a Madonna di Rosella, tutta Via Casa Rosa non sono coperte dalla videosorveglianza. Si spera solo che coloro che amano dilettarsi a far esplodere delle vere e proprie bombe siano intercettati dalle forze dell’ordine, anche se purtroppo non è per niente semplice coglierli “con le mani nel sacco”. Nel frattempo ci auguriamo che l’esplosione dei botti illegali non provochi danni a cose e, soprattutto, persone.