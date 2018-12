Piano di Sorrento, lavori abusivi presso immobile di via Savino: Comune ordina demolizione

Continua la lotta all’abusivismo edilizio in Penisola Sorrentina. Questa volta è stato il Comune di Piano di Sorrento ad ordinare la demolizione di alcune opere irregolari presso un immobile di via Savino. Come si legge, è stata effettuata nel febbraio del 2017 una relazione dopo un sopralluogo da parte del personale U.T.C. congiuntamente e su richiesta del Comando Stazione Carabinieri per la verifica di conformità urbanistico-edilizia e la presenza di materiali abbandonati sul suolo presso l’immobile in questione.

E’ stato possibile accertare che l’immobile è stato oggetto dei lavori di manutenzione straordinaria comunicati con la predetta procedura CIL non assentita. Nello specifico è stato operato un frazionamento urbanistico che ha fisicamente comportato la separazione delle due camere a Ovest dell’appartamento con cucina e bagnetto, conformanti una separata unità immobiliare abitativa La separazione dalla rimanente parte del piano è stata operata mediante una chiusura con blocchetti di lapil cemento.

L’attività edilizia ha riguardato la realizzazione d’impianti, intonaci, pavimentazioni, rivestimenti, attintature, infissi interni ed esterni nuovi, per conseguite un appartamento frazionato dalla restante parte dell’immobile composto di ingresso, due stanze cucina e bagnetto. Dalla visione dello stato dei luoghi è possibile concludere che siano stati eseguiti anche interventi esterni di completamento, sostituzione di copertura, intonaci infissi con nuovi infissi in alluminio, sulla parte di immobile in questione, senza la preventiva autorizzazione paesaggistica, in zona A del territorio comunale, in un arco temporale successivo il 7 maggio 2015, come documentato negli atti della pratica di cui in premessa.

Ecco perché è scattata l’ordinanza di demolizione e ripristino allo stato dei luoghi.