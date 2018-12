Piano di Sorrento, la new entry Teresa Cappiello “Ci metterò tutto l’entusiasmo in questo percorso”

Piano di Sorrento. Una new entry giovanile e professionale nello stesso tempo nell’amministrazione guidata da Vincenzo Iaccarino dopo il terremoto politico causato dalle dimissioni di Costantino Russo , che abbiamo sentito per Positanonews, e le rinunce di Giusy Aversa e Alessandro Gargiulo. Iaccarino ha tagliato la testa al toro nominando assessore Marco d’ Esposito ( come era stato già annunciato, ma si doveva individuare l’assessore con il quale fare cambio e si pensava a Sergio Ponticorvo già impegnato a Positano nell’UTC e vigili, ndr ) . Teresa è un volto giovane e dinamico la abbiamo sentita “Dovrò ambientarmi quanto prima in questa nuova e importante esperienza. Proverò a portare una voce nuova ed entusiasmo nell’ affrontare questo percorso”. Ci vorrà davvero una spinta propulsiva ed è quello che ci auguriamo tutti per il bene della Città. E’ già al lavoro nella macchina amministrativa non facile da gestire. Intanto pubblichiamo il suo volto e le prime parole e le facciamo un grosso in bocca al lupo.