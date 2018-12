Piano di Sorrento, incidente su Corso Italia. Un’anziana trasportata via in ambulanza

Piano di Sorrento. Un incidente è avvenuto intorno alle 13 su Corso Italia, all’uscita di Via dei Pini. Nel sinistro sono state coinvolte due automobili ed una vespa, ma al momento non si conosce la precisa dinamica dell’impatto. Sul posto sono giunti prontamente gli agenti della polizia municipale, che hanno verbalizzato il tutto. Un’ambulanza del 118 è sopraggiunta per assistere un’anziana coinvolta nell’incidente, presumibilmente una passeggera di una delle due vetture, che è stata sottoposta agli accertamenti da parte dell’equipe paramedico, prima di essere trasportata al vicino ospedale di Sorrento. A causa dello scontro, la presenza del mezzo di soccorso e dei vigili urbani ha intralciato la viabilità all’uscita di Via dei Pini, rallentando e poi bloccando il traffico per cinque minuti.