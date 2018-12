Piano di Sorrento. Grande successo per l’iniziativa Christmas 2018 “Vinci con lo shopping di Natale”, a cura dell’Ascom

Piano di Sorrento. Prosegue con successo l’iniziativa Christmas 2018 “Vinci con lo shopping di Natale” realizzata dall’Ascom carottese e partita sabato 8 dicembre. Fino al 5 gennaio 2019 a chi spenderà nei negozi aderenti verranno dati dei veri e propri gratta e vinci con la possibilità di aggiudicarsi immediatamente un buono spesa di 10, 100 e addirittura 500 euro. A differenza degli scorsi anni, quando venivano rilasciate delle cartoline che dovevano poi essere imbucate in attesa dell’estrazione finale, quest’anno i premi saranno immediati e le possibilità di vincita sono tantissime. In giro ci sono, infatti, ben 250.000 tagliandi, di questi 1000 vincenti da 10 euro, 25 da 100 euro e 5 da 500 euro. L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo dalla clientela che spera di essere baciata dalla fortuna in questo shopping di Natale. I buoni spesa potranno poi essere utilizzati entro il 31 marzo 2019 nei negozi che hanno aderito al concorso. Come fare a sapere quali attività partecipano all’iniziativa? E’ semplice. I negozi aderenti sono contrassegnati da una locandina esposta alla vetrina o all’interno dell’esercizio commerciale, ma si potrà anche consultare il sito www.ascompiano.com dovrà sarà possibile leggere trovare l’elenco dei negozi in cui si potrà ricevere il gratta e vinci e l’intero regolamento. Quindi tutti pronti per lo shopping natalizio a Piano di Sorrento dove, oltre alla convenienza ed alla qualità, si potrà anche tentare la fortuna.