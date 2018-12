Piano di Sorrento: Grande successo per il Concerto di Rossana Casale

Grande successo il concerto di Rossana Casale di ieri sera al Teatro delle Rose di Piano di Sorrento per il Premio Penisola Sorrentina Arturo Esposito. Questo uno degli ultimi appuntamenti per la bellissima iniziativa diretta da Mario Esposito.

In collaborazione con l’assessorato alla Cultura e la Città Metropolitana di Napoli la kermesse ha proposto un concerto speciale: “Brazil songs and memories” dove Rossana Casale e Maurizio di Fulvio hanno portato al pubblico questo concerto tributo alla musica bossanova e i suoi grandi autori: Vinicius De Moraes, Chico Buarque De Hollanda, Antonio Carlos Jobim, Caetano Veloso, Toquino e altri che hanno contribuito alla sua evoluzione. Nel concerto anche brani dal repertorio trentennale della Casale che ne hanno tratto ispirazione, quali La Via dei Misteri e Semplice.