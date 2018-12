Piano di Sorrento. Gli ammessi al concorso dei vigili urbani

Un contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato è quello al centro del concorso pubblico del Comune di Piano di Sorrento per i vigili urbani. Prevista una sola assunzione. Tutto parte lo scorso ottobre quando il funzionario comunale dell’ufficio personale Giacomo Giuliano firma la determina per l’avviso. I requisiti per aspirare al contratto sono: cittadinanza italiana, età compresa tra i 18 e i 40 anni (rispetto agli anni passati dove l’età massima era 30), idonietà psicofisica alla mansione di istruttore di vigilanza, possesso di patente di categoria A e B, non aver riportato condanne penali o precedenti che impediscano difficoltà per l’impiego, non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, non essere stati dichiarati decaduti o destituiti da un impiego presso con la pubblica amministrazione. In 50 hanno presentato la richiesta di partecipazione entro lo scorso 15 novembre. Poi nella prima fase della selezione ha visto ammettere all’ultimo step appena 14 candidati.

Ecco i nomi dei candidati ammessi:

Buonocore Ciro, Cuono Emanuela, De Luca Lucia, Esposito Antonio, Fabiano Francesca, Freddo Teresa, Gargiulo Mariano, Pennino Vincenzo, Rapisarda Mariacarmen, Russo Clara, Scognamiglio Immacolata, Sorrentino Mario, Staiano Pietro e Varriale Alessandra.