Piano di Sorrento, Francesco Saverio Cannavale all’UTC. Vincenzo Iaccarino quadra il cerchio? Piano piano il sindaco Iaccarino sta riuscendo a mettere i tasselli al posto giusto, allora Marco d’ Esposito in Giunta , come voleva, Costantino Russo ha deposto le armi. Nuova consigliera una tranquilla , politicamente parlando, Teresa Cappiello e , ciliegina sulla torta, sembrano esserci degli assist da parte delle opposizioni di Podemos guidate da Raffaele Esposito che ha fatto i complimenti al rampante Marco d’ Esposito. Alcuni corto circuito, come sentenze di risarcimenti per incidenti stradali assurdi ( tipo l’attraversamento del cane è colpevole il Comune, ndr) con la giusta protesta di Mario Russo, che dovrebbe però trasfondere in doverosi esposti agli organi competenti oltre alle prese di posizioni pubbliche. Ma , insomma, per Iaccarino sembra che molte cose stiano girando per il verso giusto e anche per il dopo Graziano Maresca avrebbe idnividuato un tecnico che proviene da esperienze come Sorrento, ma anche Castellammare di Stabia e Praiano in Costiera amalfitana , l’ufficialità è oramai nell’aria, visto che è favorito nel ballottaggio con Felicetta Barbato, Bridgida De Somma, Adriana Esposito e Marco Maresca,