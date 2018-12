Piano di Sorrento. Il Comune assumerà un nuovo tecnico, al via le domande per partecipare al concorso

Piano di Sorrento. Il Comune dà il via all’assunzione di un nuovo istruttore direttivo tecnico, una figura importantissima nell’organico. E’ stato, infatti, pubblicato il bando per il concorso che si svolgerà tra la fine di quest’anno e l’inizio del 2019. Chi desidera partecipare dovrà inviare la domande entro le ore 13 del prossimo 17 dicembre. Il vincitore del concorso sarà assunto come tecnico con un contratto a tempo determinato e pieno. Nel frattempo dinanzi al giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata sta per iniziare il processo che vede coinvolto il Comune carottese e l’ingegnere Graziano Maresca, ex dirigente dell’ufficio tecnico, al quale è stato negato dal Comune di Piano il rientro al suo posto di lavoro dopo un’esperienza come docente.