Piano di Sorrento clamoroso no di Giusy Aversa a Iaccarino “Sono impegnata”. Ora Gargiulo comandante di Praiano. Ma..

Anteprima. Dopo lo “scoop”, chiamiamolo così, delle dimissioni da assessore e consigliere comunale di Piano di Sorrento Costantino Russo, che abbiamo sentito di persona mentre era al lavoro nella sua rinomata pizzeria-rosticceria “La Rustica”, con la conferma a Positanonews delle sue dimissioni per “motivi personali” con l’addio alla politica del super votato assessore braccio destro di Vincenzo Iaccarino, questa mattina un altro “no” all’entrata in consiglio comunale da parte di Giusy Aversa .

Aversa, giustamente, dopo la mancata elezione per un soffio si era estraniata dalla vita politica e si era dedicata , col suo estro e il suo dinamismo, al lavoro, pasticciera e chef di qualità, per tradizione familiare, le idee e il lavoro non gli mancano..

La abbiamo beccata di persona, visto che non rispondeva a messaggi , come abbiamo fatto anche con Russo . Impegnata come sempre, dalla mattina alla sera, come ogni lavoratore carottese DOC, nella rinomata e tradizionale pasticceria “Casa del Dolce” a Piazza Cota , Giusy non aveva tempo per le chiacchiere “Sono troppo impegnata, non riuscirei ad affrontare il mio impegno da consigliere comunale per il paese come vorrei”

Insomma questi sono i fatti. Ed ora? Ora come abbiamo anticipato dovrebbe poter entrare Alessandro Gargiulo, il secondo dei non eletti, impegnato come comandante della Polizia Municipale a Praiano, farebbe un terzetto di comandanti, con Rosa Russo di Massa Lubrense e Sergio Ponticorvo di Positano, due dalla Costiera amalfitana e uno dalla Penisola Sorrentina. L’occasione di unire in una sinergia anche di viabilità la Costa d’ Amalfi con Sorrento, non colta dagli ultimi accordi, partiti da Vico Equense, che vede la sinergia solo con la Penisola Sorrentina..

Ma.. C’è un ma. Da voci raccolte in piazza pure Gargiulo potrebbe dire no, o comunque non si è ancora espresso. Anche a lui gli impegni non mancano, ma un altro no sarebbe un problema per l’amministrazione Iaccarino, almeno di immagine, anche se, bisogna dirlo, nessuno si espresso contro il sindaco .

Cosa succederà? A questo punto sembra difficile che si faccia questo rimpasto, una pedina è uscita e l’altra, Marco d’ Esposito, è da mesi che chiede di entrare. Sergio Ponticorvo a questo punto rimarrebbe dentro, anche se pure a lui gli impegni non mancano, fra la guida dell’UTC e comando vigili a Positano.

Staremo a vedere quale sarà la soluzione che uscirà dal cilindro nel prossimo consiglio del 27 dicembre, sempre che non venga di nuovo rinviato.