Piano di Sorrento clamoroso furto al negozio Salgar in pieno giorno .

A dirlo con un post su Facebook Giuliana Gargiulo

Ho subito un furto alla bottega di Salgar il giorno 13 dicembre 2018 tra le ore 13.00 e le 14.00 inserisco alcune foto delle mie creazioni e vi elenco più o meno la merce rubata 60 PARURE COMPLETE CON PIETRE DI VARI COLORI BRACCIALI ORECCHINI E COLLANE ,150 PAIA DI ORECCHINI ,50 GIROCOLLI ALCUNI CON CATENINA E ALTRE CON PIETRE CON VARI SOGGETTI NATALIZI ,IL TUTTO CONFEZIONATO CON CARTONCINO ROSSO E BUSTINA TRASPARENTE …. POI 200 BRACCIALETTI E 20 CATENINE ROSARIO CONFEZIONATI CON CARTONCINO VERDE E BUSTINA TRASPARENTE… spero tanto che mi aiutate a ritrovare questa merce se lo vedete in giro …io ho aperto questo negozio in memoria di mio fratello Salvatore e vorrei poter continuare a tenerlo aperto . In tanti lo avete conosciuto lui ha sempre aiutato chi ne aveva bisogno !!! E ora sono io che ho bisogno del vostro aiuto. Grazie Giuliana

Positanonews ha sentito la proprietaria nel suo piccolo negozietto in Via San Michele mentre sta rifacendo tutta la sua bijotteria che compone con tecniche tramandate di padre in figlia completamente a mano

“Non ci resta che ricominciare, sono sconcertata da questo furto.. Era poca roba, ma per me preziosa, frutto del lavoro di settimane.. ”

Da parte della redazione di Positanonews massima solidarietà ed un invito a tutti ad acquistare da Salgar sperando che i ladri si passino una mano sulla coscienza