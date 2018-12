Piano di Sorrento. Ci lascia Carmela Gargiulo, aveva 81 anni

Piano di Sorrento. Lutto per la scomparsa di Carmela Gargiulo vedova Lardaro, di 81 anni. Affidano la sua anima al Signore i figli Nunzio e Leonardo, le nuore Annamaria e Anna, gli adorati nipoti, la sorella Emma, le cognate e tutti i parenti. Le esequie muoveranno domani 31 dicembre alle ore 9.00 dalla casa dell’estinta in Via Carlo Amalfi 32 per la Basilica di San Michele Arcangelo. La redazione di Positanonews esprime le proprie condoglianze alla famiglia.