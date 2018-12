Piano di Sorrento, in arrivo rincari per i rifiuti. Russo “L’anno scorso bollette ridotte del 7%”

Piano di Sorrento, in arrivo rincari per i rifiuti. Insomma aumenti per la TARSU, ma perchè? “I costi dello smaltimento sono aumentati di molto – dice l’assessore Costantino Russo -, pensa che il nero da 100 è passato a 140 euro e non solo …” Cosa succederà? “Succederà che ci potremmo trovare costretti ad aumentare le bollette della TARSU non per colpa nostra, ma stiamo cercando di fare il possibile con i punti, per esempio, comunque abbiamo fatto molto..” In che senso? “L’amministrazione Iaccarino ha di fatto ridotto le bollette di circa il 7 % , non si è percepito molto questo, ma da parte dell’amministrazione è stato uno sforzo per andare incontro alle esigenze dei cittadini” Il problema della cacca dei cani, insomma , è marginale, una battaglia sopratutto di civiltà, che riguarda tanti padroni di cani, insensibili e inconsapevoli , oltre che incivili. . Comunque mantenere pulito il paese è difficile. E la Giunta? “Abbiamo fatto le consultazioni democraticamente, ora sarà il sindaco Vincenzo Iaccarino a decidere cosa fare”