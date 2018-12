Piano di Sorrento, appaltati i lavori per il nuovo nicchiaro al Cimitero

Annuncio importante del sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino. Sono infatti stati appaltati i lavori per la realizzazione del nuovo nicchiario al Cimitero “San Michele Arcangelo”.

Come si legge dal messaggio del primo cittadino, “la Commissione presieduta dal geom. Dario Pappalardo ha completato i lavori della gara indetta dal Comune per la realizzazione dell’opera che è stat aggiudicata alle ditte Edil Ferro Srl e Cardinale Srl (RTI) al prezzo di € 1.204.807,00 con un ribasso del 30,170% sulla base d’asta. Alla gara hanno partecipato oltre 50 ditte e l’aggiudicazione dei lavori rappresenta una tappa significativa per l’Amministrazione Comunale che finalmente può dare soddisfazione alle oltre 400 famiglie che hanno acquistato, circa 10 anni fa, i loculi cimiteriali”.

“Voglio innanzitutto ringraziare l’Assessore Sergio Pontivorvo e il geom. Pappalardo -ha continuato Iaccarino- per il lavoro che hanno fatto e che ci consente di dare una risposta ai tanti Cittadini che avevano quasi rinunciato a credere che i lavori sarebbero stati realizzati. Ora, espletate le formalità di gara, la Ditta potrà dare inizio ai lavori che dovranno essere ultimati entro un anno. Sono particolarmente soddisfatto per aver conseguito questo obiettivo e ringrazio tutti quanti hanno concorso a realizzarlo. Ora dobbiamo procedere spediti anche su altri fronti, a cominciare dal restyling di Piazza Cota, che è una priorità così come quella dei lavori per la riapertura di Via di Ponte Orazio”.