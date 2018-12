Piano di Sorrento: Antonella Ruggiero in concerto al Premio Penisola Sorrentina “Arturo Esposito”

La grande Antonella Ruggiero con un quartetto d’eccezione.

La Ruggiero è la voce indimenticabile che ha fondato e reso famosi i Matia Bazar in Italia e nel mondo. Nell’ottobre del 1989 decide di abbandonare il gruppo e dedicarsi alla carriera solista sperimentando diversi modi di fare musica e mettendo in luce una curiosità rara nei confronti di tutti i generi. Molti i dischi e le collaborazioni seguiti alla lunga esperienza coi Matia Bazar, che mostrano tutto l’estro di questa grande artista. Antonella si muove con disinvoltura tra la musica sacra e i musical di Broadway, tra l’oriente e l’occidente, tra la musica elettronica e il tango, riproponendo in veste sempre nuova il proprio repertorio e quello della canzone italiana.

In occasione dell’ultimo giorno del Premio Penisola Sorrentina “Arturo Esposito” Antonella Ruggiero ci delizierà in compagnia di Claudio Romano, il batterista, Lino Pariota, il pianista, Livio Lamonea, il chitarrista, e Fabrizio Buongiorno, il bassista, con un concerto il 21 dicembre alle ore 20.30 presso il Teatro Delle Rose a Piano di Sorrento.