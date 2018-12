Piano di Sorrento. La magia dorata dei Ginko Biloba che non c’è più, la riflessione di Claudio d’ Esposito , presidente del WWF Terre del Tirreno sul suo profilo facabook

“Queste foto le ho scattate circa un anno fa in “via delle Rose” a Piano di Sorrento. In Canada, in autunno, arrivano turisti da tutte le parti del mondo per assistere allo spettacolo delle foglie degli aceri, che si tingono di magici colori e diventano da gialle a rosse… passando per l’arancione. C’è chi pagherebbe per assistere a tale spettacolo della Natura!!! A Piano di Sorrento… invece… abbiamo pagato per distruggere tale spettacolo naturale… affidando le potature a persone incompetenti. I risultati? Sono sotto gli occhi di tutti transitando oggi in quella stessa via dove, al posto delle “nuvole dorate”, una serie di grigi tronchi capitozzati e violentati nella loro struttura fiancheggiano la strada, con le scarne chiome sopravvissute agli inopportuni e dannosi tagli. Credo di interpretare il pensiero di tutti i carottesi quando affermo che la via dei “Ginkgo biloba” è un orgoglio e un vanto di tutti… al punto da proporre il cambio della toponomastica stradale visto che, a ben riflettere, di “rose” nella omonima via ne sono rimaste ben poche!!!”