Pestato un tifoso azzurro dopo Liverpool – Napoli

Ieri c’è stata la partita decisiva per il Napoli che ha perso l’opportunità di qualificarsi alla fase successiva in Champions League, andando così a finire in Europa League. C’è molto rammarico tra i tifosi azzurri, ovviamente, per l’occasione sprecata; ma al di là del risultato c’è stato anche di peggio: un tifoso napoletano è stato aggredito nel post partita dai tifosi inglesi, ha soltanto 23 anni, ed è stato ricoverato al Royal Liverpool University Hospital. Ha riportato diverse fratture allo zigomo e dovrà subire un’operazione chirurgica ad un occhio. M.C., le sue iniziali, si è separato dal proprio gruppo per la paura di perdere il pullman per Londra ed è stato, così, raggiunto da un gruppo di ultras che hanno cominciato a picchiarlo. L’autista del bus l’ha soccorso e l’ha portato immediatamente in ospedale.