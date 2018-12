Perdita idrica ad Atrani. Dal 18 al 19 Positano, Amalfi e Ravello senza acqua . A comunicare la grave interruzione, proprio sotto le festività di Natale, in Costiera Amalfitana , è il Consorzio dell’Ausino di Cava de Tirreni ( Salerno )

Con la presente si comunica che, dovendo provvedere alla riparazione di una ingente perdita idrica rinvenuta nel comune di Atrani, la nostra Società è costretta ad interrompere l’erogazione idrica dalle ore 22:30 del 18.12.2018 alle ore 21:30 del 19.12.2018.

La sospensione interesserà i Comuni gestiti dalla scrivente Società come di seguito:

COMUNE DI RAVELLO

Nel territorio del Comune di Ravello si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua, nelle seguenti zone:

Zona Marmorata

Zona Castiglione di Ravello

COMUNE DI AMALFI

Nel territorio del Comune di Amalfi si verificherà la mancanza assoluta di erogazione idrica nelle seguenti zone:

Salita Montefungione

Via Petigno del Cigno

Salita Monterosso

Via Porta Riveccio

Via Finestra

Via San Pietro A Dudaro

Via Giovanni D’Amalfi

Via Petigno Case Ingenito

Via Petigno Case Laudano

COMUNE DI POSITANO

Nel territorio del Comune di Positano si verificheranno abbassamenti di pressione e diffuse mancanze d’acqua nelle seguenti zone:

Via Pasitea

Stante la prevista durata dell’intervento come sopra indicata, il ripristino della regolare erogazione avverrà, salvo imprevisti, nel corso delle prime ore della notte del 20/12/2018.

La Società assicura, in ogni caso, il massimo impegno per ridurre i disagi all’utenza.

Nel restare a completa disposizione per qualsiasi evenienza, si informa che eventuali particolari problematiche potranno essere comunicate al numero verde: 800-194026