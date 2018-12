Penisola Sorrentina: Un maxi Albero per dare il benvenuto agli ospiti della penisola

In occasione delle festività natalizie, Federalberghi Penisola Sorrentina e i Comuni di Vico Equense, Meta, Piano, Sant’Agnello, Sorrento e Massa Lubrense porgono il loro benvenuto ai turisti con un albero illuminato alto circa dieci metri e installato in un’aiuola lungo la statale 145. Sormontato da una stella e accompagnato da un cartello con motivi natalizi, l’albero svetta a Punta Scutolo con l’inconfondibile panorama della penisola sorrentina alle spalle, offrendo così uno spettacolare colpo d’occhio ai viaggiatori diretti in Costiera.