Penisola Sorrentina: Nuova convenzione vigili urbani

Dalle parole ai fatti. Le amministrazioni comunali della penisola sorrentina stanno approvando la convenzione sui vigili urbani. Si tratta dell’ipotesi di una gestione in forma associata del servizio di polizia municipale e che vede protagonisti i sindaci di Sorrento, Massa Lubrense, Sant’Agnello, Piano di Sorrento, Meta e Vico Equense. Come precisato in una nota, prima di entrare in vigore, il dispositivo dovrà essere approvato sia dalle giunte sia dai consigli comunali. Il servizio di polizia locale permetterà ai Comuni di poter consentire un miglioramento delle attività dei caschi bianchi e un maggiore coordinamento tra i vari agenti.

Il personale potrà operare nell’ambito dei sei Comuni convenzionati, mantenendo tutte le qualifiche attribuite dalle leggi e dai regolamenti o da provvedimenti dell’autorità, compreso il porto dell’arma in dotazione. Come dichiarato dal primo cittadino di Sorrento Giuseppe Cuomo, «nell’esercizio dei compiti assegnati, il personale sarà in ogni caso sottoposto all’autorità del sindaco del territorio in cui si trova ad operare».

Fonte: Metropolis