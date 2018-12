Penisola Sorrentina. Nel pomeriggio fino a domani niente acqua, vediamo dove

Ci sono ancora numerosi problemi per quanto riguarda la rete idrica in Penisola Sorrentina. Precisamente, oggi pomeriggio a Sant’Agnello e a Piano di Sorrento, mancherà l’acqua per dei lavori che sono stati già predisposti dall’ente Gori. Dunque l’acqua mancherà a partire da oggi pomeriggio alle 16 fino alle ore 2 di questa notte. Riportiamo le zone precise di Sant’Agnello dove l’acqua verrà a mancare: via San Martino, via Tordara, via Trasaella, via Passarano, via Nastro D’Argento, via Cimitero, via Ferrella, via San Vito e traverse, via Armieri, via Maiano e traverse, via Maiano Vecchio e via Occulto. A Piano di Sorrento, invece, mancherà a: via Legittimo e traverse, via delle Acacie, via Sant’Andrea e traverse.