Un nuovo dottore in Penisola Sorrentina. Laurea in Ingegneria Meccanica alla Federico II a Napoli per Giuseppe Zero, fratello della star Manuela Zero, presentatrice, ballerina, attrice e cantante . Giuseppe ha coronato il suo corso di studi nel migliore dei modi festeggiando con i familiari. Ma col successo di Giuseppe c’è anche il successo di Manuela Zero che sta sbancando a Sanremo Giovani

Nata il 12 febbraio 1984 a Piano di Sorrento, in provincia di Napoli, sotto il segno dell’acquario, Manuela Zero è una giovane e poliedrica artista. Nella sua carriera ancora breve è riuscita a coniugare la passione per la recitazione e quella per la musica, coltivata fin da piccola anche attraverso studi di danza. La svolta della sua vita avviene con il trasferimento a Roma a 18 anni. Qui La Zero si proietta nel mondo dello spettacolo e partecipa al film Go go tales con Willem Defoe, e successivamente a Il professor Cenerentolo di Leonardo Pieraccioni. La sua carriera di attrice prosegue con i film Loro 1 e Loro 2 di Paolo Sorrentino, ma è la musica il sogno segreto di La Zero. La giovane artista non ha infatti mai smesso di scrivere canzoni, nonostante gli impegni nel mondo del cinema e della tv, e ultimamente è al lavoro per l’incisione del suo primo album. Fonte foto: https://www.facebook.com/lazeroofficial La Zero – Nina è brava Il brano con cui La Zero parteciperà a Sanremo (con buone chance di riuscire a trionfare) si intitola Nina è brava. La canzone parla della condizione di una bambina che vive in carcere con la madre. Un tema delicato, ben narrato da un testo in prima persona e parzialmente in napoletano, in cui si alternano parti melodiche e cantate a uno spoken che ricorda vagamente Mirkoeilcane, finalista della scorsa edizione. Di seguito il video ufficiale della canzone: Curiosità su La Zero – Manuela ha frequentato per sette anni il Conservatorio di San Pietro a Majella, conseguendo il diploma di danza classica e contemporanea a pieni voti al Teatro San Carlo. – Tra le sue esperienze cinematografiche e televisive si ricorda la commedia musicale A chorus line con Massimo Ranieri e Gigi Proietti e alcune apparizioni in Romanzo criminale, Un posto al sole e Don Matteo. – Su Instagram La Zero ha un account seguito da quasi 10mila fan. FONTE FOTO: https://www.facebook.com/lazeroofficial

Insomma in bocca al lupo a entrambi..

