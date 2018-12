Penisola Sorrentina: Gli auguri di Natale ai Sindaci di Meta e Piano di Sorrento da parte di Graziano Maresca, Anna Iaccarino e Antonio D’Aniello

Gli auguri di Natale ai Sindaci di Meta e Piano di Sorrento da parte di Graziano Maresca, Anna Iaccarino e Antonio D’Aniello, sono auguri molto particolari visto che si parla di Graziano Maresca come futuro candidato alle prossime elezioni a Meta, previste questa primavera, mentre a Piano di Sorrento, dopo tutti i precedenti accaduti, per l’amministrazione di Vincenzo Iaccarino è un momento abbastanza delicato.

Queste le parole di Graziano Maresca: “Per Meta, Peppe Tito, ha accontentato un po’ tutti, ma il paese ha bisogno di una svolta e di una centralità che non ha. Bisogna avere un rilancio turistico e anche una maggiore cura del territorio, in tutti i sensi. Per la candidatura ci posso anche pensare, ma bisogna formare una squadra che sia in grado di governare, per migliorare Meta, che sta affrontando un momento non buono. ”

Dall’altra parte c’è Anna Iaccarino, che rappresenta un po’ una spina nel fianco per Vincenzo Iaccarino, dopo aver fatto un percorso insieme. Anna non si esprime per gli auguri che da al sindaco, ma è considerato una possibile futura lista che abbia Giovanni Ruggiero come possibile candidato sindaco, anche se al momento è impegnato con la vicepresidenza del Liceo Marone.

Ultima figura che abbiamo sentito, è Antonio D’Aniello: “Io auguro al sindaco di trovare una via d’uscita da questo momento critico e che si renda conto che c’è qualcosa che non va, come ha detto anche Gianni Iaccarino. Do l’onore delle armi a Costantino Russo che ha fatto il possibile e se dopo di lui anche Giusy Aversa e Alessandro Gargiulo hanno deciso di non far parte di quest’amministrazione, deve servire a far riflettere. Credo che Piano abbia bisogno di qualcosa in più!”